Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо запевняє, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну

 

Державний секретар Марко Рубіо відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рубіо, глава Кремля Владімір Путін прокинувся сьогодні і нічого не змінилося: санкції проти Росії на місці, зброя Україні і надалі постачається.

"Він не отримав жодної поступки", - сказав Рубіо про Путіна.

Рубіо відповідав сенаторці від демократів Джин Шахін, яка заявила, що Путін просто грається з Трампом.

Через підтримку Росії Китаєм і "через те, що президент Трамп віддав наші важелі впливу, Путін не відчуває тиску, щоб погодитися на припинення вогню в Україні", - сказала вона.

Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним по телефону, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії - крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.

"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", - сказав Рубіо.

Трамп "вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл переговорів", сказав Рубіо.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4851
  0,0909
 0,22
EUR
 1
 46,6521
  0,2041
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес