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Рубіо запевняє, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну
23:46 20.05.2025 |
Державний секретар Марко Рубіо відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії.
Про це він заявив під час слухань у Сенаті, повідомляє "Європейська правда".
За словами Рубіо, глава Кремля Владімір Путін прокинувся сьогодні і нічого не змінилося: санкції проти Росії на місці, зброя Україні і надалі постачається.
"Він не отримав жодної поступки", - сказав Рубіо про Путіна.
Рубіо відповідав сенаторці від демократів Джин Шахін, яка заявила, що Путін просто грається з Трампом.
Через підтримку Росії Китаєм і "через те, що президент Трамп віддав наші важелі впливу, Путін не відчуває тиску, щоб погодитися на припинення вогню в Україні", - сказала вона.
Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним по телефону, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії - крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.
"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", - сказав Рубіо.
Трамп "вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл переговорів", сказав Рубіо.
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