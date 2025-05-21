Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 05:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу
23:43 20.05.2025 |
НАТО створить у заполярному норвезькому місті Буде (Bodø) новий центр управління повітряними операціями альянсу (CAOC) для посилення взаємодії союзників на Крайній Півночі, повідомило Міністерство оборони Норвегії.
Він відповідатиме за повітряне спостереження і проведення військових повітряних операцій альянсу на півночі Європи.
"Ми хочемо, щоб НАТО закріпилося на Півночі", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в інтерв'ю телеканалу TV2, зазначивши, що найважливіші стратегічні інтереси його країни розташовані на Крайній Півночі.
У Буде розташовується Норвезький об'єднаний оперативний штаб (NJHQ) Збройних сил країни.
Раніше у НАТО було два CAOC в Європі: в Уедемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія). Рішення про створення третього центру було ухвалено після входження Швеції та Фінляндії до складу альянсу.
Очікується, що будівництво нового центру управління повітряними операціями НАТО, в якому виконуватимуть оперативні завдання 450 військовослужбовців альянсу, обійдеться приблизно в 900 млн євро. Про терміни початку його функціонування не повідомляють.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Axios: Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись
|Усі санкції проти Росії часів Байдена залишаються в силі - Рубіо
|Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів
|Рубіо: США чекають на мирну пропозицію від Росії
|Рубіо: США співпрацюють з союзниками, щоб поставити нові Patriot Україні
|Рубіо запевняє, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну
Бізнес
|У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу