Пані посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

Посол США в Україні Джулі Девіс та віцепрем'єрка Ольга Стефанішина обговорили зусилля України щодо підвищення прозорості та створення можливостей для американського бізнесу, повідомила пресслужба посольства США.

"Навіть під час війни Україна продовжує впроваджувати важливі реформи. Обговорили з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною зусилля України щодо підвищення прозорості та створення можливостей для американського бізнесу", - йдеться у повідомленні у телеграмі посольства у вівторок.

Зазначається, що "угода про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови стане продовженням цього поступу - закладаючи основу для стійкого відновлення та довгострокового зростання".

Допис ілюстровано спільним фото Девіс та Стефанішиної.