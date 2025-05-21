Майже 60% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним

Більшість американських виборців хотіли б, щоб адміністрація Дональда Трампа була жорсткішою щодо Росії.

Такими є результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "Європейська правда".

59% опитаних вважають, що Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з главою Кремля Владіміром Путіним і росіянами.

66% виборців вважають, що Путін грає в ігри і заводить США та Захід у глухий кут, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

Втім, американці залежно від політичних вподобань розділилися щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.