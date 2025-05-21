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АНАЛІТИКА

Євросоюз скасував усі економічні санкції щодо Сирії

 

Cкасувати усі економічні санкції щодо Сирії вирішили глави МЗС країн Європейського Союзу у вівторок, 20 травня, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) заявив, що новому сирійському керівництву "надається шанс", але від нього очікується політика, що охоплює всі групи населення і релігійні групи.

Ембарго на постачання зброї залишається в силі

Водночас, згідно з узгодженим в ЄС підходом, залишаються чинними санкції щодо осіб та організацій, пов'язаних з поваленим пів року тому режимом Башара Асада або відповідальних за насильницькі репресії проти сирійського народу, а також за порушення прав людини. Крім того, наразі залишатимуться чинними обмеження на експорт зброї, товарів та технологій, що використовуються для внутрішніх репресій. Це стосується, наприклад, обладнання для підслуховування та програмного забезпечення для стеження.

Як повідомлялось, у лютому Рада ЄС вирішила лише тимчасово призупинити дію низки обмежувальних заходів проти Сирії заради підтримки політичного переходу в цій країні, її швидкого економічного відновлення, реконструкції та стабілізації. Серед іншого було призупинено секторальні заходи в енергетичному (включно з нафтою, газом і електроенергією) і транспортному секторах, виключено із санкційних списків чотири банки і сирійську авіакомпанію, а також знято заборону на надання коштів та економічних ресурсів у розпорядження Сирійського центрального банку.

Підхід до зняття обмежень з Сирії "оборотний"

Як повідомили напередодні міністерської зустрічі дипломатичні джерела DW, у Брюсселі говорять про "оборотний і поступовий підхід" до зняття санкцій проти Дамаска і залишають за собою можливість дати задній хід цим послабленням.

Напередодні, 19 травня, ЄС привітав створення національного органу з питань правосуддя і національного органу у справах зниклих безвісти в Сирії. "Це важливий крок на шляху до всеосяжного правосуддя і встановлення істини, на які заслуговує сирійський народ", - заявила пресслужба зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Сирія
 

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