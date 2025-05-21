Європейські сили швидкого реагування набули оперативної спроможності - Каллас

Європейське формування високої готовності чисельністю у 5000 осіб, головним призначенням якого є швидке реагування на кризові ситуації, набуло оперативної спроможності.

Про це сьогодні у Брюсселі на пресконференції за підсумками «подвійного» засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, що складалося з двох окремих сесій за участі міністрів оборони та міністрів закордонних справ, заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я рада оголосити, що 5000 європейський військових, як частина спроможності швидкого реагування ЄС, наразі набули операційної здатності. Це дозволить Європі діяти швидше, коли виникатимуть кризи», - сказала висока представниця ЄС.

Вона також повідомила, що європейські міністри обговорили сьогодні реалізацію політичних пріоритетів ЄС у сфері оборони, що були визначені лідерами країн-членів, та шляхи переведення таких політичних рішень у дієздатні військові спроможності.

«Ми представили пропозиції, як знайти фінансування та посилити фінансові важелі, якими можуть скористатися країни-члени. Дискусія також відбулася навколо того, як ми можемо працювати разом та робити спільне (оборонне - ред.) замовлення. Нам треба досягти прогресу у цьому питанні до червневої Європейської ради та до саміту НАТО», - зазначила Каллас.