Євросоюз заніс до санкційних списків щодо РФ 17 осіб і 58 юридичних осіб - офіційний журнал ЄС

ЄС у межах 17-го пакету санкцій щодо РФ ввів обмеження стосовно 17 фізичних осіб і 58 юридичних осіб, ідеться в публікації офіційного журналу ЄС.

"У ЄС вирішили, що 17 фізосіб і 58 юросіб, відповідальних за дії, які підривають або ставлять під загрозу територіальну єдність, суверенітет і незалежність України, мають бути занесені до санкційних списків", - ідеться в документі.

До санкційного списку також увійшли компанії з КНР, Туреччини, Ізраїлю, Білорусі, ОАЕ.

Водночас списки поповнили АТ "Сургутнафтогаз", АТ "Волзьке пароплавство", ФДБУК Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський" та його директорка Олена Морозова, ректор Московського енергетичного інституту Микола Рогальов, генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" Сергій Когогін, генеральний директор АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Електрон"" Олексій В'язніков.

До санкційних списків щодо Росії внесено низку компаній, пов'язаних зі створенням безпілотників.

Так, до "чорних списків" увійшли ТОВ "Безпілотні Системи", ТОВ "Центр Комплексних Безпілотних Рішень", АНО "НВЦ "Ушкуйник"".

У пресрелізі Ради ЄС зазначено, що Євросоюз запроваджує санкції проти 45 російських компаній та осіб, пов'язаних із постачанням ЗС РФ БПЛА, зброї, боєприпасів, військового обладнання, найважливіших деталей. Також обмеження стосувалися п'яти компаній із третіх країн - трьох із КНР, однієї з Білорусі та однієї з Ізраїлю за постачання ключових компонентів Росії, зокрема для складання безпілотників.

У списках опинилися Державний науково-дослідний інститут машинобудування імені В. В. Бахірєва, конструкторське бюро "Мікроб", АТ "Загорський оптико-механічний завод".

Туди також внесено АТ "Науково-дослідний Інститут Космічного приладобудування", АТ "Науково-Дослідний Інститут Двигунів", АТ "Науково-Дослідний Інститут Систем Зв'язку та Управління", ТОВ "Конструкторське Бюро Інтегрованих Систем", ТОВ "Стан", ТОВ "Атлас Майнінг", ВАТ "Електростальський Хіміко-механічний Завод імені М. Д.Зелінського", ВАТ "Науково-дизайнерська компанія. М. Д.Зелінського", АТ "Електровантаж", ТОВ "Компанія Інтервесп", АТ "Новосибірський Приладобудівний Завод", АТ "Рязанський Радіозавод", ПАТ "Приладовий Завод "Сигнал"".

