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АНАЛІТИКА

Пакистан та Індія домовились про відведення військ до кінця травня

 

Пакистан та Індія домовилися до кінця травня відвести додаткові військові підкріплення, розгорнуті під час нещодавнього конфлікту в Кашмірі, на позиції мирного часу.

Про це повідомив у вівторок агентству AFP високопоставлений пакистанський чиновник з питань безпеки, передає Укрінформ.

«Війська будуть відведені на довоєнні позиції до кінця травня», - сказав високопоставлений чиновник служби безпеки на умовах анонімності, оскільки він не має права спілкуватися зі ЗМІ.

За словами чиновника, обидві країни домовилися про поетапне виведення додаткових військ і озброєнь, розміщених переважно на вже надто мілітаризованому де-факто кордоні в Кашмірі, відомому як Лінія контролю.

«Спочатку планувалося, що всі ці кроки будуть завершені протягом 10 днів, але незначні проблеми спричинили затримки», - додав пакистанський чиновник.

Це сталося після того, як минулого тижня індійська армія заявила, що обидві сторони погодилися вжити «негайних заходів для скорочення військ на кордонах».

Як повідомляв Укрінформ, понад 70 людей загинуло під час чотириденного конфлікту між Індією і Пакистаном, спровокованого нападом озброєних людей на туристів у Кашмірі минулого місяця.

Нью-Делі звинуватив Ісламабад у нападі, але той заперечує свою причетність до атаки.

На Кашмір претендують як Індія, так і Пакистан.
 

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