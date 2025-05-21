Spotify відкрив можливість купувати аудіокниги в додатку для iOS

Після зміни політики Apple щодо покупок поза межами App Store, Spotify оновив свій застосунок для iPhone. Тепер користувачі в США можуть бачити ціни на аудіокниги та переходити до їхньої купівлі з використанням зовнішніх посилань. Про це пише The Verge.

Крім цього, підписники Spotify Premium можуть докуповувати години прослуховування аудіокниг. Компанія подала оновлення минулого тижня, і тепер його офіційно схвалено.

Це стало можливим після рішення суду у справі Epic Games проти Apple. У ньому зазначено, що Apple не може стягувати комісію з покупок за межами App Store або обмежувати розробників у використанні способів оплати поза білінгом Apple.

Spotify припинив продаж аудіокниг у додатку у 2022 році, звинувачуючи Apple у перешкоджанні конкуренції. Нещодавно компанія також дозволила оформлювати підписку на Spotify поза App Store. Можливо, що в майбутньому ця можливість з'явиться і в інших регіонах.