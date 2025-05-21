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АНАЛІТИКА

ЄС хоче обмежити доступ дітей до соцмереж та впровадити "цифровий вік повноліття"

 

Європейський Союз розглядає амбітну ініціативу щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж. Цю пропозицію очолює Греція за підтримки Франції та Іспанії. Ідея полягає в тому, щоб запровадити нові загальноєвропейські правила, які б обмежили можливості неповнолітніх користуватись такими платформами, як TikTok, Instagram і Snapchat без згоди батьків. Про це пише Politico.

Пропонується встановити єдиний "вік цифрового повноліття" для всього ЄС, до досягнення якого діти не зможуть користуватися соцмережами без дозволу. Очікується, що цю ініціативу обговорюватимуть міністри цифрової політики ЄС на початку червня. Данія, яка незабаром очолить Раду ЄС, вже заявила, що зробить захист дітей в інтернеті одним зі своїх пріоритетів. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен раніше підтримала ідею заборони соцмереж для дітей до 15 років.

Ідея виникла на тлі стурбованості щодо надмірного використання соцмереж дітьми та негативного впливу онлайн-контенту. Президент Франції Еммануель Макрон вже протягом кількох місяців виступає за цю ініціативу, вважаючи, що дітей віком до 15 років слід захищати від окремих форм онлайн-поведінки. Франція торік ухвалила закон, що обмежує доступ до соцмереж дітям до 15 років, але його ще не реалізували повністю.

У межах ініціативи пропонується обов'язкова перевірка віку на рівні пристроїв, а також нові європейські стандарти, які обмежать використання затягувальних функцій у додатках - автозапуску відео, персоналізації контенту та спливаючих вікон. Це може викликати спротив з боку компаній на кшталт Apple і Google, які не хочуть, щоб контроль здійснювався на рівні пристрою. Meta, навпаки, виступає за перевірку віку на рівні додатків чи магазинів.

Ініціатори підкреслюють, що захист дітей від цифрових ризиків вимагає спільних дій у межах усього ЄС. Грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що повна заборона неефективна, натомість слід зосередитись на віковій перевірці та адаптації сервісів до потреб дітей. Франція, Іспанія та Греція також тестуватимуть спеціальний застосунок для перевірки віку, розроблений Єврокомісією.

До речі, питання обмеження доступу дітей до соціальних мереж набуває дедалі більшого резонансу у світі - особливо після того, як Австралія оголосила про намір запровадити з кінця 2024 року мінімальний вік у 16 років для створення акаунтів у низці соцмереж.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: ЄС
 

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