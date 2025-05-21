Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай скуповує золото: імпорт сягнув максимуму за 11 місяців

 

У квітні Китай імпортував 127,5 тис. тройських унцій золота - це найвищий показник за останні 11 місяців.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що обсяг постачання зріс на 73% порівняно з березнем, попри те, що вартість золота тоді досягла рекордних 3500 дол за унцію.

Зростання імпорту пов'язують із тим, що Народний банк Китаю надав нові квоти деяким комерційним банкам. Це рішення ухвалили на тлі високого попиту на дорогоцінний метал - як серед великих інвесторів, так і серед населення.

Покупці масово звертаються до золота, щоб захистити свої заощадження від геополітичних ризиків. На початку року саме це стало головним драйвером подорожчання металу. Навіть після того, як у травні ціни дещо знизились, попит із боку центральних банків світу, які прагнуть зменшити залежність від активів у доларах, залишається стабільно високим.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4851
  0,0909
 0,22
EUR
 1
 46,6521
  0,2041
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес