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Імпорт вугілля з Росії до Китаю різко впав
16:12 20.05.2025 |
Імпорт вугілля з Росії до Китаю у квітні 2025 року впав на 13%, до 7,4 мільйона тонн, порівняно з тим самим місяцем 2024 року.
Про це пише Reuters із посиланням на дані китайської митниці.
Загалом імпорт вугілля до Китаю з усіх джерел у квітні скоротився на 16% у річному обчисленні, оскільки низькі внутрішні ціни, що знаходяться на чотирирічному мінімумі, зробили імпорт менш прибутковим.
Крім того, уряд КНР впроваджує політику переходу на вітчизняне вугілля, запроваджуючи власні стимули, аби місцеві підприємства купували китайський ресурс.
Як пише The Moscow Times, вугільна галузь у Росії зазнає значних проблем після втрати європейського ринку і спроби "повернутися на схід", а Китай до того ж у 2024 році запровадив мита на російську сировину, обмежуючи її постачання.
За оцінкою Міненерго РФ, торік частка збиткових вугільних компаній становила 50%, водночас підприємства, що забезпечували близько 9% сукупного видобутку, перебували в передбанкрутному стані.
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