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США хочуть сплачувати $1 тис мігрантам з України за «самодепортацію» на батьківщину – ЗМІ
15:59 20.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа збирається використовувати рахунки зовнішньої допомоги США для повернення мігрантів до країн, охоплених конфліктами, зокрема, й до України, повідомляє The Washington Post у вівторок.
"Адміністрація Трампа розробила плани витратити до 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на фінансування евакуації та повернення людей із зон активних конфліктів, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів на тлі надзвичайного насильства, що триває на батьківщині", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була в розробці ще до того, як 5 травня Департамент внутрішньої безпеки США оголосив, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії від уряду США в розмірі $1 тис.
Хоча попередні адміністрації підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів, пропозиція, розроблена за Трампа, є незвичною, оскільки включає людей, які втекли з деяких найнебезпечніших частин світу, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), афілійовану з ООН організацію, яка зазвичай допомагає повертати мігрантів до своїх домівок. Це також збігається з поляризаційною спробою адміністрації різко скоротити іноземну допомогу, зокрема, шляхом ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення 80% його програм, у тому числі тих, що працювали в Україні, Гаїті та інших проблемних країнах.
Окрім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, і йдеться про те, що вони також можуть стати мішенню програми добровільної депортації. МОМ не підтримує повернення людей до жодної з цих країн, йдеться в проектах документів.
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