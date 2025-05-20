Китай втроє скоротив інвестиції в Росію за час великої війни

Попри гучні заяви лідера Кремля Володимира Путіна про "безпрецедентне" партнерство з Китаєм, китайські інвестори за час війни різко згорнули вкладення в Росію.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії (BOFIT), у 2022-2023 роках Пекін інвестував у російські проєкти лише 400 млн дол на рік - утричі менше, ніж у 2011-2018 роках, коли середній обсяг інвестицій сягав 1,2 млрд дол.

"У питанні вкладень у Росію китайські інвестори повелися так само, як і всі інші", - наголошується в дослідженні. За даними Центробанку РФ, за три роки війни обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор впав на 57% - із 497,7 млрд дол на початку 2022 року до 216 млрд дол на початок 2025-го. Це найнижчий показник із 2009 року.

У травні Путін заявив Сі Цзіньпіну, що Москва готова створити "комфортні умови" для китайського бізнесу і назвав відносини між країнами "зразком міждержавного спілкування в 21-му столітті". Однак китайська влада вже заборонила своїм компаніям інвестувати в нафтогазовий сектор РФ, автоконцернам - будувати заводи, а також відмовилася фінансувати "Силу Сибіру-2".

За підрахунками Американського інституту підприємництва, останній великий китайський проєкт у Росії датується ще 2021 роком - компанія Sinopec вклала 360 млн дол у російську нафтову галузь.