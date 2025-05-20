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АНАЛІТИКА

Путін у день розмови з Трампом підписав указ про реєстр у РФ «шкоди, завданої іноземними джерелами»

 

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про «державний моніторинг шкоди», заподіяної Росії, іноземними джерелами. Документ опублікований на порталі правової інформації РФ.

У ньому йдеться про те, що органи прокуратури повинні збирати, перевіряти і систематизувати «відомості про шкоду, заподіяну Росії».

Винятки стосуються шкоди, завданої у зв'язку із запровадженням санкцій проти РФ.

У місячний термін після підписання указу Генпрокуратура РФ має «організувати ведення реєстру відомостей про шкоду». А Центробанку Росії, головам регіонів і мерам міст рекомендовано «надавати органам прокуратури сприяння» у роботі зі збору, перевірки й обліку інформації про заподіяну Росії «шкоду».

За якими критеріями прокуратура визначатиме завдані РФ збитки, в указі Путіна не уточнюється.

Документ з'явився на порталі правової інформації РФ під час телефонної розмови Путіна із президентом США Дональдом Трампом 19 травня.

Як уточнює Російська служба Радіо Свобода, указ посилається на розпорядження уряду РФ від 5 березня 2022 року, в якому перераховані держави, які «вчиняють недружні дії» щодо Росії. У цьому списку є США, всі країни Європейського союзу й Україна, а також низка інших держав.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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