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АНАЛІТИКА

В Росії виникли проблеми з ІТ-системами після виходу іноземних компаній

 

Левова частка російських промислових підприємств (90%) зіткнулись із труднощами після виходу іноземних компаній із-за несумісних між собою ІТ-систем і обладнання.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дослідженні компанії "Рексофт".

В компанії зазначили, що на різних етапах виробництва, як правило, задіяно обладнання різних виробників, яке необхідно інтегрувати в загальну систему і між собою.

Повідомляється, що до цього німецькі Siemens і Schneider, американські Rockwell, Honeywell, Emerson і японська Yokogawa пропонували комплексні рішення - софт і "залізо". Але тепер підприємства, які влада зобов'язали займатися імпорторозміщенням, не можуть звичним способом погоджувати софт та обладнання.

У випадку переходу на російські чи китайські аналоги необхідно проводити технічне переоснащення системи, а це значні інвестиції на купівлю нового обладнання, забезпечення аварійного резерва, перенавчання персоналу і тд., зазначив начальник відділу АСУ ТП інженерної компанії "Ураленерготел" Михайло Моряков.

За його словами, через обмеження бюджету модернізація йде "плямами", що породжує різнорідність системи та їхнє непоєднання одне з іншим.

"Якщо на підприємстві встановлено обладнання від декількох виробників, то складність може виникнути в разі відсутності стандартних протоколів зв'язку", - відзначає директор з маркетингу продуктів автоматизації компанії "Систем Електрик" Георгій Бажибін.

Наразі, за його словами, підтримка може бути забезпечена або купівлею оригінального обладнання, або аналогів, що працюють на тих же протоколах.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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