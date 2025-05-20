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В Росії виникли проблеми з ІТ-системами після виходу іноземних компаній
14:08 20.05.2025 |
Левова частка російських промислових підприємств (90%) зіткнулись із труднощами після виходу іноземних компаній із-за несумісних між собою ІТ-систем і обладнання.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на дослідженні компанії "Рексофт".
В компанії зазначили, що на різних етапах виробництва, як правило, задіяно обладнання різних виробників, яке необхідно інтегрувати в загальну систему і між собою.
Повідомляється, що до цього німецькі Siemens і Schneider, американські Rockwell, Honeywell, Emerson і японська Yokogawa пропонували комплексні рішення - софт і "залізо". Але тепер підприємства, які влада зобов'язали займатися імпорторозміщенням, не можуть звичним способом погоджувати софт та обладнання.
У випадку переходу на російські чи китайські аналоги необхідно проводити технічне переоснащення системи, а це значні інвестиції на купівлю нового обладнання, забезпечення аварійного резерва, перенавчання персоналу і тд., зазначив начальник відділу АСУ ТП інженерної компанії "Ураленерготел" Михайло Моряков.
За його словами, через обмеження бюджету модернізація йде "плямами", що породжує різнорідність системи та їхнє непоєднання одне з іншим.
"Якщо на підприємстві встановлено обладнання від декількох виробників, то складність може виникнути в разі відсутності стандартних протоколів зв'язку", - відзначає директор з маркетингу продуктів автоматизації компанії "Систем Електрик" Георгій Бажибін.
Наразі, за його словами, підтримка може бути забезпечена або купівлею оригінального обладнання, або аналогів, що працюють на тих же протоколах.
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