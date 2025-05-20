Експорт вироблених у Китаї смартфонів до США через Трампа впав до рівня 2011 року

Постачання вироблених у Китаї iPhone та інших мобільних пристроїв Apple до Сполучених Штатів у квітні впало до найнижчого рівня з 2011 року, а експорт смартфонів скоротився на 72% і становить трохи менш як $700 млн. Про це з посиланням на митні дані пише Bloomberg.

Спад пояснюється загрозою введення мит США, які порушують ланцюжки постачання технологій і перенаправляють електроніку в інші регіони. Інвестори побоюються глобальної торговельної війни, яка може підірвати двосторонню торгівлю між США та Китаєм.

Напруженість залишається високою. Цього тижня Пекін звинуватив адміністрацію Трампа у підриві нещодавніх торговельних переговорів у Женеві шляхом запровадження санкцій проти чипів штучного інтелекту Huawei Technologies.

Торік трьома найбільшими статтями імпорту США з Китаю були смартфони, ноутбуки та літій-іонні акумулятори. До Китаю Штати експортували нафтовий газ, нафта, соєві боби, газові турбіни та обладнання для виробництва напівпровідників.

За даними Головного митного управління Китаю, вартість експорту комплектовання для телефонів до Індії, де розташована найбільша виробнича база Apple з випуску iPhone за межами Китаю, за останній рік зросла приблизно вчетверо.

Apple прискорила перенесення виробництва до Індії з метою виготовляти там близько 25% усіх iPhone найближчими роками. Зараз близько 90% цих смартфонів збираються в Китаї.

Але президент Дональд Трамп нещодавно розкритикував цю практику і закликав Apple перенести виробництво iPhone у Штати.

Зараз Apple виробляє в США тільки ноутбуки Mac Pro (в Каліфорнії) і планує запустити виробництво серверів для штучного інтелекту Apple Intelligence в Техасі.

Експерти вважають, що перенесення виробництва iPhone до США малоймовірне, бо тоді його ціна зросте до $1500-$3500.