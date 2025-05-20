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Трамп може «великим і красивим» законом штовхнути США у боргову прірву
12:57 20.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп просуває свій "великий, красивий" податковий закон, який, за побоюваннями інвесторів, може значно збільшити державний борг США.
Про це пише газета Financial Times.
Президентська ініціатива викликає тривогу на фінансових ринках і ставить питання: як довго світ буде готовий фінансувати щедрі витрати Вашингтона.
На початку цього тижня зросли витрати США на довгострокові запозичення. Це сталося після того, як у неділю комітет Конгресу просунув бюджетний законопроєкт, який, як очікується, додасть трильйони доларів до дефіциту федерального бюджету впродовж наступного десятиліття через продовження податкових пільг.
Податковий законопроєкт і зниження рейтингу лише посилили тривогу щодо стійкості державних фінансів, тим більше що аналітики й інвестори вважають нинішній рівень боргу й дефіциту занадто високим.
Законопроєкт, який Трамп неодноразово називав "Великим, Красивим Законом", передбачає продовження масштабних податкових пільг, ухвалених у 2017 році під час його першого терміну.
Також передбачається скорочення фінансування програм Medicaid (страхування для малозабезпечених) і програм харчової допомоги. Республіканці жорсткої лінії вимагають ще більших скорочень витрат.
У понеділок прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що цей законопроєкт "не збільшує дефіцит", повторюючи позицію адміністрації Трампа, що податкові скорочення стимулюють економічне зростання.
Однак прогнозується, що законопроєкт збільшить державний борг щонайменше на 3,3 трильйона доларів до 2034 року. Частка боргу від ВВП зросте з нинішніх 100% до рекордних 125%, що перевищує нинішній прогноз (117%).
Щорічний бюджетний дефіцит зросте з приблизно 6,4% ВВП у 2024 році до 6,9%.
Для покриття зростаючого боргу уряду доведеться активніше продавати облігації. Але інвестори, ймовірно, вимагатимуть вищих прибутків, що зробить запозичення дорожчим.
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