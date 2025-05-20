Трамп більше не згадує Маска в соцмережах, інсайдери серед республіканців кажуть, що з ним «покінчено»

Президент Дональд Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїй стрічці в Truth Social, яка потім транслюється на інші соцмережі. Аналіз Politico показує, що в лютому і березні Трамп згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень, але з початку квітня не згадав про нього жодного разу.

Маск, якого було призначено головою Департаменту урядової ефективності (DOGE), щоб допомогти скоротити федеральні витрати, також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. До квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, але зараз ці згадки практично припинилися.

Республіканські інсайдери повідомили Politico, що політична зірка Маска впала. "З ним покінчено. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять", - сказав один з представників Республіканської партії.

Перебування Маска на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом, після чого він дав зрозуміти, що повернеться до управління своїми бізнесами SpaceX та Tesla. "Це були дуже інтенсивні 100 днів", - сказав Маск журналістам у квітні. "Зараз ми налагоджуємо ритм, і тому кількість часу, яку мені необхідно провести тут, набагато менша".

Участь Маска в уряді Трампа, хоча й забезпечила йому певний політичний вплив та державні контракти, проте завдала серйозного удару по репутації. Це вилилося в протести поруч з дилерськими центрами Tesla та падіння продажів електромобілів компанії.

В електронних листах Трампа для донорів його політичної кампанії тепер також не згадується ім'я Маска. За даними Politico, Маск майже щодня згадувався в цих листах до початку березня. Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт намагалася пом'якшити відчуття повного розриву, запевняючи журналістів, що робота DOGE "безсумнівно, триватиме", хоча й не згадувала безпосередньо про Маска.

Тим часом демократи вхопилися за падіння популярності Маска як за доказ того, що республіканці розставили неправильні пріоритети. "Ілон - це ... миттєво впізнаваний прояв того факту, що республіканці в Палаті представників працюють не на американський народ, а на мільярдерів", - сказав В'єт Шелтон, речник Демократичного комітету з питань виборчої кампанії в Конгресі.

З наближенням проміжних виборів партійні стратеги з обох сторін уважно стежитимуть за тим, чи залишиться Ілон Маск на другому плані, чи знову стане центральною фігурою в боротьбі за політичний вплив.