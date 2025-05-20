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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду

 

Парламент Угорщини у вівторок, 20 травня, проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який анонсував прем'єр Віктор Орбан.

Про це повідомляє Telex, інформує "Європейська правда".

Рішення про вихід Угорщини з МКС підтримали 134 депутати, 37 проголосували проти і ще семеро утримались.

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто оголосив, що уряд найближчим часом повідомить про це рішення генсека ООН.

На його думку, протягом останніх тижнів діяльність МКС викликала значні суперечки, оскільки судді "робили такі безглузді речі", як видача ордерів на арешт померлих лідерів ХАМАС, а також ордер на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

Сійярто каже, що таким чином МКС перетворився на політично мотивовану організацію, і для уряду є неприйнятним, щоб "робота суду була мотивована політикою".

"Ми не будемо приєднувати своє ім'я до такої несерйозної і політично мотивованої діяльності суду, тому ми і подали до парламенту пропозицію про вихід Угорщини з МКС", - заявив міністр.

Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту Нетаньягу.

Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".
Ключові теги: Угорщина
 

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