Американский «митний тайм-аут» призведе до зростання фрахтових ставок – аналітики

Транстихоокеанські перевізники, які бажають скористатися 90-денним митним тайм-аутом, ймовірно, зіткнуться з обмеженими пропускними можливостями, затримками та стрімким зростанням фрахтових ставок.

Про це пише видання The Loadstar.

Згідно з новим аналізом Sea-Intelligence Consulting, у Китаї знаходиться від 180 тис до 540 тис TEU вантажів.

"Вони утворили "вантажний пул" одразу після оголошення президентом США Дональдом Трампом про "день визволення" для мит 2 квітня", - говориться у статті.

"Ця оцінка ґрунтується на поширених повідомленнях про 30-40%-ве зниження кількості замовлень після введення мит. А також на припущенні, що від 25% до 55% скасованих замовлень - це вантажі, які вже були вироблені і згодом зберігалися на митних складах і контейнерних терміналах в Китаї", - уточнює

У Sea-Intelligence також підрахували, що якби цей пул був доданий до звичайних транстихоокеанських вантажопотоків протягом решти днів цього місяця, це призвело б до сплеску попиту на 16%-48%. У той час як при відвантаженні в травні і червні попит зріс би на набагато більш контрольовані 5%-16%.

При цьому американські імпортери намагатимуться перевезти якомога більше продукції до 14 серпня.