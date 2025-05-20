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АНАЛІТИКА

Китай випробує гігантський дрон-носій Jiutian SS-UAV, який запускає рій FPV-дронів

 

Китайський безпілотний літальний апарат Jiutian SS-UAV, розроблений корпорацією AVIC, готується до свого першого польоту, який запланований на червень 2025 року. Про це повідомляє The Economic Times. Вперше безпілотник показали на виставці Airshow China у листопаді 2024 року.

Цей дрон-носій здатний переносити та запускати до 100 малих безпілотників, включаючи дрони-камікадзе, а також може нести протикорабельні ракети, плануючі бомби та ракети класу "повітря-повітря". В мережі з'явилося відео з комп'ютерною візуалізацією того, як Jiutian SS-UAV одночасно запускає велику кількість дронів-камікадзе, стилізованих під іранські Shahed-136, що підкреслює його ройові можливості.



Jiutian SS-UAV має розмах крил 25 метрів, максимальну злітну масу 16 тонн, 6 з яких припадає на корисне навантаження, а також здатний літати на висоті 15 тисяч метрів. Його дальність польоту становить 7 тисяч кілометрів, а автономний режим роботи триває до 36 годин. Безпілотник оснащений квантово-шифрованим зв'язком, водневим двигуном, стелс-дизайном та системою управління роєм дронів за допомогою штучного інтелекту, що може бути використано для придушення систем ППО противника.

Дрон оснащений модульним вантажним відсіком, що дозволяє йому виконувати різні функції, включаючи транспортування вантажів у складних умовах, патрулювання кордонів, аварійно-рятувальні операції та охорону морських територій.

Jiutian SS-UAV може стати важливим елементом китайської військової стратегії, забезпечуючи розвідку, ударні операції та радіоелектронну боротьбу. Його можливості дозволяють діяти на великих відстанях, залишаючись поза зоною дії більшості систем ППО. Однак реальна бойова ефективність дрона ще потребує перевірки під час випробувань.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

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