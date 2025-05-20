ЄС наблизився до запровадження нової системи перетину зовнішніх кордонів

Рада ЄС і Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо започаткування діяльності EES (Entry/Exit system) - цифрової системи контролю за перетином зовнішніх кордонів Євросоюзу громадянами третіх країн.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

«Попередня угода досягнута сьогодні між Радою ЄС та Європейським парламентом, що дозволяє країнам-членам поступово запроваджувати електронну систему в'їзду-виїзду для контролю на кордонах (EES) вже протягом наступних шести місяців», - йдеться у повідомленні.

Система EES проводитиме цифрову реєстрацію в'їздів та виїздів, даних паспортів, відбитків пальців та зображень облич громадян третіх країн, які прибувають до країн ЄС з короткостроковою поїздкою.

Передбачається, що завдяки цій системі органи влади відповідних країн ЄС отримають доступ до особистих даних громадян третіх країн у режимі реального часу, до історії їхніх подорожей, та здійснюватимуть контроль за дотриманням ними граничного терміну перебування на території Шенгенської зони. За задумом, це має значно скоротити випадки шахрайства з особистими документами, а також запобігати порушенням часових обмежень перебування іноземців на території ЄС.

Поетапне впровадження такої системи дасть змогу прикордонним органам і транспортним компаніям у країнах ЄС поступово адаптуватися до нових правил, водночас скориставшись перевагами нової системи для посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

Передбачається, що протягом першого місяця прикордонні органи європейських країн мають реєструвати через EES мінімум 10% від загальної кількості перетину кордонів. Протягом перших 60 днів від часу запровадження EES країни-члени можуть використовувати цю систему без застосування засобів біометричного контролю. Після трьох місяців прикордонні органи мають опрацьовувати щонайменше 35% всіх перетинів кордону вже з використанням засобів біометричного контролю. Наприкінці шестимісячного періоду такий контроль має поширюватися на всіх осіб, що перетинають європейські кордони.

До кінця перехідного періоду прикордонні органи країн-членів будуть продовжувати ставити відмітки про перетин кордону у документах іноземців.

Прийняті регуляторні правила не визначають дату початку прогресивного запровадження EES, це буде визначено окремим рішенням Європейської комісії.

Крім того, країни-члени зможуть призупиняти застосування EES за надзвичайних обставин (наприклад, коли електронний контроль за інтенсивного трафіку призводить до різкого зростання тривалості перевірки на кордоні) на час до 6 годин в окремих пунктах перетину кордону.

Досягнута сьогодні домовленість про запровадження EES є попередньою і потребує формального затвердження Радою ЄС і Європейським парламентом.