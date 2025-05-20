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Китайський ЦБ знизив базову ставку на 10 б.п., до рекордно низьких 3%
09:08 20.05.2025 |
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) знизив базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на 10 базисних пунктів (б.п.), до 3% річних.
Ставка за п'ятирічними кредитами також знижена на 10 б.п. - до 3,5%.
Обидві ставки оновили мінімуми за всю історію. Їхні зміни збіглися з консенсус-прогнозами аналітиків, повідомляє Trading Economics.
Востаннє НБК опускав ставки в жовтні 2024 року.
LPR стала бенчмарком у серпні 2019 року після проведення китайським ЦБ реформи процентних ставок. З 2020 року НБК вимагає від банків орієнтуватися саме на LPR під час визначення ставок за новими кредитами. П'ятирічна ставка безпосередньо впливає на вартість іпотечних кредитів, річна - всіх інших.
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