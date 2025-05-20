Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайський ЦБ знизив базову ставку на 10 б.п., до рекордно низьких 3%

 

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) знизив базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на 10 базисних пунктів (б.п.), до 3% річних.

Ставка за п'ятирічними кредитами також знижена на 10 б.п. - до 3,5%.

Обидві ставки оновили мінімуми за всю історію. Їхні зміни збіглися з консенсус-прогнозами аналітиків, повідомляє Trading Economics.

Востаннє НБК опускав ставки в жовтні 2024 року.

LPR стала бенчмарком у серпні 2019 року після проведення китайським ЦБ реформи процентних ставок. З 2020 року НБК вимагає від банків орієнтуватися саме на LPR під час визначення ставок за новими кредитами. П'ятирічна ставка безпосередньо впливає на вартість іпотечних кредитів, річна - всіх інших.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес