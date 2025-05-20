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АНАЛІТИКА

Поки США наполягають на нульовому збагаченні, Іран каже, що не відмовиться від ядерної програми

 

Спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що «червоною лінією» адміністрації Дональда Трампа в ядерних переговорах з Іраном є здатність Тегерана збагачувати уран до будь-якого рівня, що спонукало Іран заявити, що він продовжить збагачення «з угодою або без неї».

«Ми не можемо допустити навіть 1% можливості збагачення», - сказав Віткофф в інтерв'ю ABC 18 травня, наполягаючи на тому, що будь-яке збагачення, навіть у цивільних цілях, може призвести до створення зброї.

«Все починається... з угоди, яка не включає збагачення... тому що збагачення уможливлює озброєння. І ми не дозволимо бомбі потрапити сюди», - сказав він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відкинув вимогу Віткоффа, назвавши її нереалістичною і відірваною від реалій переговорів.

«Збагачення в Ірані продовжиться з угодою або без неї», - написав Аракчі в соцмережі X, підкресливши, що право Ірану на збагачення не підлягає обговоренню як країни, що підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Він додав: «Якщо [Сполучені Штати] зацікавлені в тому, щоб Іран не мав ядерної зброї, то угода є досяжною, і ми готові до серйозної розмови, щоб досягти рішення, яке назавжди забезпечить такий результат».

Аракчі розкритикував те, що він назвав непослідовною публічною позицією США, і пояснив коментарі про нульове збагачення спробою адміністрації Трампа заспокоїти «групи з особливими інтересами», які він назвав «зловмисними діячами».

На тлі цього протистояння Камаль Харразі, старший радник Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, зміцнив позицію Ірану щодо збагачення урану під час щорічних зборів в іранській столиці 18 травня.

Він назвав ядерні знання Ірану «незворотними", додавши, що Іран не прагне мати ядерну зброю, але регіональне ядерне роззброєння має бути спільною метою.

Раніше Харразі попереджав, що хоча Іран, можливо, і не прагне отримати ядерну зброю, він може зробити бомбу і «може переглянути свою ядерну доктрину, якщо зіткнеться з екзистенційною загрозою».

Віткофф і Аракчі зустрічалися безпосередньо і опосередковано в ході чотирьох раундів ядерних переговорів за посередництва Оману, але дата п'ятого раунду поки що не призначена. За деякими повідомленнями, наступна зустріч може відбутися найближчими вихідними.

Минулого тижня Трамп заявив, що Вашингтон «наближається» до угоди з Тегераном, і закликав ісламську республіку «рухатися швидко» за пропозицією США щодо її ядерної програми.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Іран
 

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