Канцлер ФРН Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни.

"Європа і Америка тут дуже єдині: ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з президентом США після його переговорів з Путіним", - написав Мерц у соцмережі Х ввечері понеділка, 19 травня.

Після двогодинної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром ПутінимТрамп розповів про її перебіг низці європейських ладерів. У наступній розмові, крім Мерца, взяли участь президент України Володимир Зеленський, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президенти Франції Еммануель Макрон та Фінляндії Александер Стубб та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Фон дер Ляєн: Важливо, що США залишаються залученими

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн відзначила після розмови з Трампом важливість того, що США залишаються "залученими" у процес мирного врегулювання в Україні. "Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", - написала вона у соцмережі Х після того, як Трамп поінформував європейських лідерів про свої перемовини з Путіним.

Учасник розмови з Трампом президент Фінляндії Стубб також відзначив важливість тісних відносин між США та Європою. "Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до тривалого і справедливого миру. Тісні відносини між США і Європою тривають", - написав Стубб в Х.

Італійська прем'єрка Мелоні зазначила, що учасники розмови з Трампом "працюють над негайним початком переговорів між сторонами, які можуть якнайшвидше привести до припинення вогню та створити умови для справедливого і тривалого миру в Україні". У соцмережі Х вона також позитивно висловилася щодо пропозиції Папи Лева XIV зробити Ватикан майданчиком майбутніх багатосторонніх переговорів.

"У зв'язку з цим позитивно оцінено готовність Святішого Отця прийняти переговори у Ватикані. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру", - заявила Мелоні.



