Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія виступила з ініціативою тиску на Росію задля миру, яку вже підтримали 15 країн
23:44 19.05.2025 |
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер виступила з ініціативою щодо досягнення безумовного припинення вогню в Україні та посилення тиску на Росію задля примусу її до переговорів про стійкий та справедливий мир.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в МЗС Австрії.
"Події минулого тижня вкотре засвідчили, що необхідно використовувати всі можливості, щоб спонукати Росію до серйозних переговорів щодо всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Україна неодноразово демонструвала свою готовність до цього. Тепер черга Росії - змусити зброю замовкнути", - заявили в австрійському зовнішньополітичному відомстві.
Було вказано, що Австрія підтримує санкції ЄС і виступає за те, щоб вони були ефективними.
"Ініціатива, започаткована федеральною міністеркою закордонних справ Майнль-Райзінгер, спрямована на посилення тиску на Росію спільно з іншими країнами-партнерами по всьому світу, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів - задля досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - повідомили в МЗС.
Відповідний лист, ініційований федеральною міністеркою закордонних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер, був надісланий напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 травня високій представниці та віцепрезидентці Європейської комісії Каї Каллас. У листі міститься "прохання провести на завтрашній зустрічі дискусію щодо оптимального втілення цієї ініціативи".
В австрійському МЗС повідомили, що окрім власне Австрії лист підписали глави МЗС ще 15 країн-членів ЄС - Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції.
"Ініціатива насамперед спрямована на досягнення безумовного припинення вогню. Країни ЄС мають діяти ще більш цілеспрямовано та скоординовано, насамперед звертаючись до тих держав, які мають хороші канали комунікації з Москвою. Міністерка закордонних справ Майнль-Райзінгер вже порушує це питання у своїх контактах із представниками відповідних країн", - заявили в МЗС Австрії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
|Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Експорт вироблених у Китаї смартфонів до США через Трампа впав до рівня 2011 року
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
|Трамп може «великим і красивим» законом штовхнути США у боргову прірву
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Трамп більше не згадує Маска в соцмережах, інсайдери серед республіканців кажуть, що з ним «покінчено»
|Парламент Угорщини проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду
Бізнес
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів