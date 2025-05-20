Австрія виступила з ініціативою тиску на Росію задля миру, яку вже підтримали 15 країн

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер виступила з ініціативою щодо досягнення безумовного припинення вогню в Україні та посилення тиску на Росію задля примусу її до переговорів про стійкий та справедливий мир.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в МЗС Австрії.

"Події минулого тижня вкотре засвідчили, що необхідно використовувати всі можливості, щоб спонукати Росію до серйозних переговорів щодо всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Україна неодноразово демонструвала свою готовність до цього. Тепер черга Росії - змусити зброю замовкнути", - заявили в австрійському зовнішньополітичному відомстві.

Було вказано, що Австрія підтримує санкції ЄС і виступає за те, щоб вони були ефективними.

"Ініціатива, започаткована федеральною міністеркою закордонних справ Майнль-Райзінгер, спрямована на посилення тиску на Росію спільно з іншими країнами-партнерами по всьому світу, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів - задля досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - повідомили в МЗС.

Відповідний лист, ініційований федеральною міністеркою закордонних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер, був надісланий напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 травня високій представниці та віцепрезидентці Європейської комісії Каї Каллас. У листі міститься "прохання провести на завтрашній зустрічі дискусію щодо оптимального втілення цієї ініціативи".

В австрійському МЗС повідомили, що окрім власне Австрії лист підписали глави МЗС ще 15 країн-членів ЄС - Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції.

"Ініціатива насамперед спрямована на досягнення безумовного припинення вогню. Країни ЄС мають діяти ще більш цілеспрямовано та скоординовано, насамперед звертаючись до тих держав, які мають хороші канали комунікації з Москвою. Міністерка закордонних справ Майнль-Райзінгер вже порушує це питання у своїх контактах із представниками відповідних країн", - заявили в МЗС Австрії.