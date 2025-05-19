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АНАЛІТИКА

Через дії Трампа китайський бізнес розширюється у Азії

 

Щонайменше п'ять компаній з материкового Китаю та Гонконгу планують розмістити акції в Сінгапурі протягом наступних 12-18 місяців.

Про це пише Reuters.

Очікується, що вихід китайських компаній на Сінгапурську біржу (SGX) дасть їй імпульс. За даними SGX, у 2024 році тут відбулося лише чотири IPO - значно менше, ніж 71 лістинг у Гонконгу. Серед потенційних емітентів - енергетична компанія, медична група і шанхайський біотехнологічний холдинг.

Причиною посиленого інтересу називають торгівельне протистояння між США і Китаєм. Вашингтон різко підвищив тарифи на китайський імпорт, а Пекін відповів симетричними заходами. Це змусило бізнес шукати нові ринки і фінансові хаби.

"Запити щодо лістингу на SGX злетіли до небес після того, як Трамп посилив свої торговельні дії проти Китаю", - зазначив Джейсон Соу, керівник інвестбанкінгу CGS International Securities.

За словами одного з джерел, деякі компанії з материкового Китаю і Гонконгу планують залучити близько 100 млн дол через IPO в Сінгапурі.

У лютому влада Сінгапуру оголосила про 20% податкову знижку для нових лістингів, а другу частину стимулів обіцяє представити до кінця 2025 року. Це частина плану з посилення позицій місцевої біржі на тлі конкуренції з Гонконгом.

Водночас експерти не очікують, що Сінгапур зможе швидко наздогнати Гонконг за масштабами ринку. Серед причин - більш консервативні інвестори та суворі вимоги до лістингу.

За матеріалами: Економічна правда
 

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