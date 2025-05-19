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АНАЛІТИКА

Азербайджан та Іран проводять спільні військові навчання в Карабаху

Азербайджан та Іран проводять спільні військові навчання в Карабаху

 

Сили спеціального призначення Ірану та Азербайджану проводять спільні військові навчання на території Нагірного Карабаху, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

Навчання «Арас-2025» триватимуть до 21 травня.

Як повідомляє агентство IRNA, з іранського боку до навчань залучені підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції. «Це важливий крок у зміцненні безпеки прикордонної зони та в протистоянні потенційним загрозам», - заявив представник КВІР, бригадний генерал Уалі Мадані.

У квітні президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідав Баку та провів переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. «Іран докладе всіх зусиль, щоб відносини між нашими країнами досягли стратегічного рівня в усіх сферах», - заявив він.

Азербайджан є близьким партнером Ізраїлю, що викликало напругу у відносинах із Іраном. Останнім часом відносини між Баку та Тегераном загострилися. Зокрема, взаємне невдоволення викликало той факт, що обидві країни проводили військові навчання поблизу кордонів одна одної.

У січні 2023 року стався збройний напад із застосуванням автомата Калашнікова на посольство Азербайджану в ТегераніВнаслідок інциденту загинув співробітник посольства, двоє зазнали поранень. Після цього дипломатів евакуювали до Азербайджану. Як пише Радіо Азадлиг, робота посольства Азербайджану в Ірані відновилася в липні 2024 року.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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