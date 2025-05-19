FT: Німеччина вирішила не блокувати зрівняння атомної енергії із «зеленою» в ЄС

Німеччина відмовилася від своєї тривалої опозиції до ядерної енергетики. За даними джерел Financial Times, новий уряд країни дав зрозуміти, що більше не блокуватиме зусилля Франції щодо зрівняння ядерної енергетики з відновлюваними джерелами енергії в законодавстві ЄС.

"Німці кажуть нам: ми будемо вкрай прагматичними щодо питання ядерної енергетики", - повідомив високопоставлений французький дипломат, залучений до перемовин. Це означає, що "всі упередження проти ядерної енергетики, які все ще подекуди зберігаються в законодавстві ЄС, будуть усунені".

"Це стане революційною зміною політичного курсу", - сказав німецький посадовець.

Німеччина, де понад 60% споживання електроенергії у 2024 році було покрито відновлюваними джерелами, раніше виступала проти того, щоб атомну енергетику зараховували до "зеленої". А для Франції, яка отримує близько 70% електроенергії від атомної енергетики, це має принципове значення.

Питання атомної енергії раніше також було ідеологічним у Німеччині, де антиядерна партія "Зелених" входила до уряду Олафа Шольца.

Фрідріх Мерц, який став канцлером після перемоги Християнсько-демократичного союзу на виборах у лютому, критикував рішення Німеччини відмовитися від ядерної енергетики у 2011 році та закриття останніх атомних електростанцій.

Хоча він не планує відновлювати роботу традиційних атомних електростанцій, він пообіцяв інвестувати в нові технології, зокрема в малі модульні реактори та ядерний синтез, який, на відміну від розщеплення, не створює довготривалих радіоактивних відходів.

Після того як Німеччина пом'якшила свою позицію, Австрія залишається єдиною державою ЄС, що виступає категорично проти атомної енергетики.