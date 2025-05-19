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ЄС пропонує знизити поріг цін на російську нафту. Reuters пише про $50 за барель
16:50 19.05.2025 |
Європейський Союз цього тижня запропонує учасникам Великої сімки (G7) змінити поріг цін на російську нафту, сказав у понеділок, 19 травня, європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс. За даними джерел Reuters, буде запропоновано зниження до $50 за барель.
"Це питання, яке ми запропонували з боку комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую, що воно викличе зацікавленість також з боку інших партнерів G7 і стане предметом обговорення", - сказав Домбровскіс.
Механізм цінового обмеження дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту морем, лише якщо вона купується нижче встановленої цінової межі. США та Євросоюз також запровадили ембарго на більшість імпорту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Ціновий поріг $60 встановили ще в кінці 2022 року. Учасники коаліції домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.
За цей час Росія навчилася обходити обмеження, використовуючи "тіньовий флот" танкерів, часто з невідомими страховиками чи власниками, для постачання нафти на нові ринки, насамперед в Азії. Завдяки цьому російська нафта продається вище встановленої цінової межі протягом більшої частини року.
У квітні 2025 року вартість російської нафти Urals впала нижче порогу $60 через глобальне зниження цін.
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