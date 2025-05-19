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Велика Британія уклала з ЄС угоди в галузі оборони, торгівлі та рибальства
16:30 19.05.2025 |
Велика Британія та Європейський Союз досягли історичної угоди щодо "перезавантаження" відносин після Brexit. Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.
За підсумками саміту у Лондоні, сторони ухвалили три документи:
* спільну заяву;
* партнерство у сфері безпеки і оборони;
* спільне розуміння щодо оновленого порядку денного співпраці між Європейським Союзом та Великою Британією.
Головним результатом переговорів стала домовленість про продовження доступу європейських рибальських суден до британських вод ще на 12 років.
Financial Times зазначає, що це рішення може викликати критику з боку опозиційної Консервативної партії, бо раніше Лондон пропонував лише п'ять років доступу.
Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся укладення безстрокової ветеринарної угоди, яка зменшить кількість перевірок і бюрократії для експорту британських харчових продуктів та риби до ЄС.
В основі "перезавантаження" відносин між країнами також лежить пакт про оборону та безпеку, який може дозволити британським оборонним компаніям взяти участь у програмі вартістю 150 млрд євро для переозброєння Європи.
Три дипломати ЄС підтвердили журналістам газети, що Брюссель відмовився від вимоги прив'язати термін дії агропродовольчої угоди до угоди щодо рибальства.
Також сторони погодилися почати переговори про нову програму молодіжної мобільності, яка потенційно може включати повернення Британії до програми Erasmus.
Але ніяких конкретних зобов'язань у цьому напрямі на саміті не підписали - у заяві йдеться лише про намір "рухатися до угоди".
Крім цього, за даними Reuters, угода передбачатиме:
* продовження зусиль з підтримки подорожей та культурного обміну, включно з діяльністю артистів;
* підкреслення зобовʼязань щодо поглиблення співпраці у розв'язанні проблем, пов'язаних з неврегульованою міграцією;
* вивчення можливостей участі Великої Британії у внутрішньому ринку електроенергії ЄС;
* продовження застосування Віндзорської угоди, що передбачає збереження привілейованого унікального подвійного доступу Північної Ірландії як до єдиного ринку ЄС, так і до внутрішнього ринку Великої Британії;
* роботу над встановленням зв'язку між ринками квот на викиди вуглекислого газу.
Водночас британські чиновники визнали, що ЄС не погодиться на безстрокову угоду про усунення бар'єрів у торгівлі харчовими продуктами та тваринами після Brexit, якщо Брюссель не буде задоволений угодою щодо рибальства.
Британія також визнала, що усунення бар'єрів у торгівлі харчовими продуктами вимагатиме від неї "динамічного узгодження" з правилами, прийнятими в Брюсселі, а також здійснення платежів до ЄС для фінансування роботи над стандартами харчових продуктів і тварин.
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