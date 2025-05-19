Sony масово блокує акаунти росіян у PlayStation

Багато російських користувачів почали повідомляти про масові блокування акаунтів PlayStation. Особливо це стосується акаунтів, що зареєстровані в інших регіонах, як-от Туреччині, Казахстані, Україні та інших місцях, пишуть російські ЗМІ.

Sony використовує ці блокування аби боротися з обходом регіональних обмежень, зокрема для отримання підписки PS Plus, яка в росії офіційно недоступна.

Росіяни намагаються обійти блокування та звертаються до служби підтримки PlayStation, однак ці спроби залишаються марними. Найбільше проблем виникає в користувачів із купленими акаунтами - Sony перевіряє IP-адреси для верифікації.

Загалом є вже безліч подібних повідомлень. У деяких випадках були заблоковані акаунти, на яких було куплено ігор на тисячі рублів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Sony офіційно вийшла з російського ринку. У 2022 році компанія повністю припинила продаж консолей і доступ до сервісів PlayStation.