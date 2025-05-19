Фінансові новини
- |
- 19.05.25
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ
14:55 19.05.2025 |
Країни ЄС досягли угоди про створення кредитного фонду в 150 млрд євро, кошти з якого мають піти на колективні закупівлі зброї державами союзу, повідомляє в понеділок Financial Times (FT) із посиланням на джерела.
"Столиці країн ЄС погодили запуск кредитного фонду на 150 млрд євро, який отримає підтримку бюджету союзу (...). Три джерела, знайомі з рішенням, заявили FT, що політичної угоди домоглися в понеділок вранці, після місяців узгоджень деталей того, як будуть витрачатися гроші", - інформує видання.
Єврокомісія (ЄК) раніше цього року виступила з такою ініціативою, щоб прискорити переозброєння Євросоюзу. Очікується, що офіційну угоду про заснування фонду укладуть цієї середи.
Зі свого боку Bloomberg повідомляє із посиланням на джерела, що Єврокомісія залучить гроші до цього фонду з ринків капіталів. Потім держави ЄС отримуватимуть ці кошти у формі позик для фінансування тих оборонних програм, яких найбільшою мірою не вистачає Євросоюзу. Зокрема, йтиметься про закупівлі ракет, систем ПРО, безпілотників, боєприпасів, обладнання для сухопутних сил, засобів захисту найважливіших елементів інфраструктури.
За даними агентства, деякі країни за межами ЄС також можуть отримати доступ до фонду. Зазначається, що ЄС і Британія досягли угоди в понеділок про оборонне партнерство, і Брюссель вивчатиме варіанти того, як долучити Лондон до цього проєкту.
Bloomberg нагадує, що раніше до таких фінансових схем ЄС вдавався під час пандемії COVID-19 для підтримки держав Євросоюзу.
На початку березня голова ЄК Урсула фон дер Ляєн представила європейським лідерам план переозброєння ЄС, розрахований на 800 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Італія передасть Україні 400 списаних БТР VCC-2 Camilino
|Австралія вже почала відправку до України партії списаних танків Abrams - ЗМІ
|Leopard, морські дрони та Cerber: Бельгія розкрила допомогу Україні на 1 млрд євро
|Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Венс знову натякає на можливий вихід США з переговорів щодо війни в Україні
|Угорщина та Словаччина свідомо залежать від енергоносіїв з РФ, маючи альтернативу: звіт
|Через дії Трампа китайський бізнес розширюється у Азії
|Азербайджан та Іран проводять спільні військові навчання в Карабаху
|FT: Німеччина вирішила не блокувати зрівняння атомної енергії із «зеленою» в ЄС
|ЄС пропонує знизити поріг цін на російську нафту. Reuters пише про $50 за барель
|Велика Британія уклала з ЄС угоди в галузі оборони, торгівлі та рибальства
Бізнес
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів
|MediaTek представила Dimensity 9400e ─ субфлагманський чип з ray tracing та Wi-Fi 7
|Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям
|Суд постановив, що реклама на основі відстеження є нелегальною в ЄС
|Трамп не хоче, щоб Apple розширювала виробництво iPhone в Індії