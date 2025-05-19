ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ

Країни ЄС досягли угоди про створення кредитного фонду в 150 млрд євро, кошти з якого мають піти на колективні закупівлі зброї державами союзу, повідомляє в понеділок Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

"Столиці країн ЄС погодили запуск кредитного фонду на 150 млрд євро, який отримає підтримку бюджету союзу (...). Три джерела, знайомі з рішенням, заявили FT, що політичної угоди домоглися в понеділок вранці, після місяців узгоджень деталей того, як будуть витрачатися гроші", - інформує видання.

Єврокомісія (ЄК) раніше цього року виступила з такою ініціативою, щоб прискорити переозброєння Євросоюзу. Очікується, що офіційну угоду про заснування фонду укладуть цієї середи.

Зі свого боку Bloomberg повідомляє із посиланням на джерела, що Єврокомісія залучить гроші до цього фонду з ринків капіталів. Потім держави ЄС отримуватимуть ці кошти у формі позик для фінансування тих оборонних програм, яких найбільшою мірою не вистачає Євросоюзу. Зокрема, йтиметься про закупівлі ракет, систем ПРО, безпілотників, боєприпасів, обладнання для сухопутних сил, засобів захисту найважливіших елементів інфраструктури.

За даними агентства, деякі країни за межами ЄС також можуть отримати доступ до фонду. Зазначається, що ЄС і Британія досягли угоди в понеділок про оборонне партнерство, і Брюссель вивчатиме варіанти того, як долучити Лондон до цього проєкту.

Bloomberg нагадує, що раніше до таких фінансових схем ЄС вдавався під час пандемії COVID-19 для підтримки держав Євросоюзу.

На початку березня голова ЄК Урсула фон дер Ляєн представила європейським лідерам план переозброєння ЄС, розрахований на 800 млрд євро.