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АНАЛІТИКА

Президент Румунії підписав закон, що дозволяє військовим збивати «заблукалі» дрони РФ

 

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час.

Нагадаємо, роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.

Румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.
Ключові теги: Румунія
 

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