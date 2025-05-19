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Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП ЄС у 2025р до 1,1%, у 2026р - до 1,5%
14:26 19.05.2025 |
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП Європейського союзу в 2025 році до 1,1% із очікуваних у листопаді 1,5%.
Оцінку економічного підйому в 2026 році переглянуто до 1,5% з 1,8%.
Погіршення очікувань, здебільшого, зумовлене новими імпортними митами та підвищеною невизначеністю, спричиненою нещодавніми різкими змінами в торговельній політиці США та непередбачуваністю остаточної конфігурації тарифних ставок.
"Незважаючи на ці проблеми, очікується, що зростання економіки ЄС прискориться до 1,5% у 2026 році, підкріплене підйомом споживання і відновленням інвестицій, - йдеться у звіті. - Очікується, що дезінфляція відбуватиметься швидше, ніж передбачалося восени".
Споживчі ціни (індекс HICP) збільшаться цього року на 2,3%, наступного року - на 1,9%, повідомляється у весняному прогнозі ЄК. В осінньому звіті передбачалося 2,4% і 2%.
Економіка єврозони, за новими оцінками, у 2025 році зросте на 0,9% і наступного року - на 1,4%. Восени передбачалося 1,3% і 1,6% відповідно. Індекс HICP, за прогнозом, підніметься на 2,1% (без перегляду) і 1,7% (раніше очікувалося 1,9%).
Безробіття в ЄС у 2025 році може залишитися на торішньому рівні в 5,9% і опуститися до 5,7% наступного року. У єврозоні, як очікується, воно знизиться з 6,4% у 2024 році до 6,3% цього року і 6,1% у 2026 році.
Дефіцит бюджету в країнах ЄС, як очікується, збільшиться з 3,2% ВВП торік до 3,3% ВВП поточного року і 3,4% ВВП 2026 року. У єврозоні очікується зростання з 3,1% ВВП відповідно до 3,2% ВВП і 3,3% ВВП.
Співвідношення загального держборгу до ВВП у Євросоюзі 2026 року досягне 84,5% порівняно з приблизно 82% торік, у єврозоні - 91% проти 89%.
Обсяг економіки Німеччини, згідно з прогнозом ЄК, не зміниться за підсумками поточного року і зросте на 1,1% у 2026 році. ВВП Франції збільшиться на 0,6% і 1,3% відповідно, Італії - на 0,7% і 0,9%, Іспанії - на 2,6% і 2%.
"Економіка ЄС демонструє стійкість на тлі високої торгової напруженості та сплеску глобальної невизначеності. Очікується, що зростання, підкріплене надійним ринком праці та зростаючою заробітною платою, продовжиться 2025 року, хоча й помірними темпами", - заявив у понеділок член ЄК з економіки Валдіс Домбровскіс.
За його словами, "інфляція знижується швидше, ніж прогнозувалося раніше, і перебуває на шляху до досягнення цільового показника у 2% цього року". Водночас, за його словами, немає підстав для самозаспокоєння, і ЄС має вжити рішучих дій для підвищення конкурентоспроможності.
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