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АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні у квітні залишилася на рівні 2,2%, як і очікувалося

 
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.

Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.

Результат збігся з попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

У квітні 2024 року інфляція в єврозоні становила 2,4%.

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн у регіоні минулого місяця прискорилося до 3% з 2,9% у березні, на послуги - до 4% з 3,5%. Промислові товари подорожчали на 0,6%, як і місяцем раніше, ціни на енергоносії впали на 3,6% (-1% у березні).

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні прискорилися до 2,7% у річному вираженні з 2,4% місяцем раніше, що також збіглося з прогнозом аналітиків.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця збільшилися на 0,6% відносно березня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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