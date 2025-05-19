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АНАЛІТИКА

У Польщі конфіскували тонни шин для Boeing, які йшли транзитом у Росію

У Польщі конфіскували тонни шин для Boeing, які йшли транзитом у Росію

 

Митна служба Польщі вилучила 5 тонн шин для цивільних літаків Boeing, які йшли транзитом через Білорусь та Росію.

Про це повідомили у Національній податковій адміністрації Польщі, передає liga.net.

Транзит цього виду товарів Білоруссю та Росією підпадає під санкції Євросоюзу.

Зазначається, що під час огляду вантажного автомобіля у Корощині Люблінського воєводства митники виявили, що водій замість задекларованих автомобільних та автобусних шин перевозив шини, які використовуються у цивільних літаках Boeing.
Відправником товару була компанія з Іспанії, а отримувачем - компанія з Азербайджану.

За фактом митного шахрайства порушено кримінальну справу. Санкційний товар затримано.

Як повідомлялося, робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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