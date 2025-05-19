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Іспанія видаляє понад 65 тисяч оголошень про оренду житла для туристів
14:14 19.05.2025 |
Міністерство захисту прав споживачів Іспанії зобов'язало Airbnb видалити понад 65 000 оголошень про оренду житла, які не відповідають чинним нормам.
Про це пише Reuters.
Як пояснили у відомстві, більшість з них не містили номера ліцензії, а деякі не вказували, чи є власником фізична особа або компанія.
"Мета - покласти край загальній безконтрольності та незаконності у сфері туристичної оренди", - заявив міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй. За його словами, держава має "сприяти доступу до житла і захищати права споживачів".
Іспанський уряд, регіональні та міські ради останнім часом посилили тиск на платформи короткострокової оренди, такі як Airbnb і Booking.com, які, на думку багатьох іспанців, спричиняють надмірний туризм і роблять житло недоступним для місцевих мешканців.
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