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АНАЛІТИКА

ЦВК Польщі: Тшасковський випередив Навроцького в 1-му турі

 

Кандидат від нинішньої центристської урядової коаліції у Польщі, мер Варшави Рафал Тшасковський переміг у першому турі президентських виборів, який відбувся в неділю, 18 травня.

Як свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією зранку понеділка, 19 травня, результати підрахунку 100 відсотків бюлетенів, Тшасковський набрав 31,36 відсотка голосів.

Його основний суперник - кандидат від нині опозиційної націонал-консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС) історик Кароль Навроцький - отримав 29,54 відсотка.

Ультраправий кандидат Славомір Ментцен отримав 14,8 відсотка. Інший кандидат Гжегож Браун, котрий сповідує ще правішу ідеологію, набрав понад 6 відсотків голосів.

Обидва ультраправих кандидати використовували під час передвиборчої кампанії антисемітську та антиукраїнську риторику, а Браун навіть застосував вогнегасник, щоб загасити свічки на менорі, запалені на єврейське свято Ханука в польському парламенті у 2023 році, нагадує інформаційна агенція Associated Press.

Загалом у виборах взяли участь 13 кандидатів. Для обрання президентом за результатами першого туру кандидат мав набрати 50 відсотків. Оскільки цього не сталося, 1 червня відбудеться другий тур виборів.

Результат другого туру залежатиме від голосів прихильників ультраправих

53-річний Тшасковський під час виборчої кампанії обіцяв, зокрема, підтримати право на аборти та права ЛГБТК+. Він також є одним із небагатьох польських політиків, які захищають "зелений" кліматичний курс Європейського Союзу.

42-річний історик із Гданська Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам'яті (ІНП). На передвиборних мітингах він виступав проти іммігрантів, "зеленого" курсу ЄС і Брюсселя загалом, а також вимагав обмежити допомогу Україні та створював образ ворога з Німеччини, запевняючи, що не буде "лакеєм і камердинером Німеччини".

Як зазначають польські оглядачі й коментатори, ключем до остаточного результату президентських виборів може стати те, чи віддадуть прихильники ультраправих, зокрема Ментцена, свої голоси за Навроцького в другому турі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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