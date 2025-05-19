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Трамп накинувся на Walmart після рішення підняти ціни
11:59 19.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп гостро розкритикував американську корпорацію роздрібної торгівлі Walmart після того, як цей найбільший у світі рітейлер заявив про плани підвищити ціни через митну політику адміністрації США.
"Walmart повинен припинити звинувачувати мита як причину підвищення цін по цій мережі. Walmart заробив мільярди доларів минулого року, набагато більше, ніж очікувалося", - написав Трамп у суботу, 17 травня, у дописі в соцмережі Truth Social. "Walmart і Китай повинні, як кажуть, "з'їсти мита", й не стягувати з дорогоцінних клієнтів нічого", - додав американський президент.
Walmart підніме ціни через мита Трампа
Його коментарі стали відповіддю на заяву Walmart про те, що мережа буде змушена почати підвищувати ціни в кінці цього місяця через високі мита. Генеральний директор Walmart Даг Макміллон заявив, що рітейлер не може покрити всі витрати, пов'язані з підвищенням мит, через низьку маржу роздрібної торгівлі. Попри це, за його словами, компанія прагне забезпечити, щоб пов'язані з тарифами витрати на товари широкого вжитку, які переважно походять з Китаю, не призвели до зростання цін на продукти харчування.
Багато американських компаній або скоротили, або переглянули свої річні очікування на хвилі митної політики США щодо їхніх міжнародних торговельних партнерів, зокрема Китаю. Опитування споживачів, проведене минулого тижня Мічиганським університетом, показало значне зниження споживчих настроїв серед виборців-республіканців, що свідчить про те, що навіть електорат Трампа починає турбуватися через наслідки митної політики президента США.
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