Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп накинувся на Walmart після рішення підняти ціни

 

Президент США Дональд Трамп гостро розкритикував американську корпорацію роздрібної торгівлі Walmart після того, як цей найбільший у світі рітейлер заявив про плани підвищити ціни через митну політику адміністрації США.

"Walmart повинен припинити звинувачувати мита як причину підвищення цін по цій мережі. Walmart заробив мільярди доларів минулого року, набагато більше, ніж очікувалося", - написав Трамп у суботу, 17 травня, у дописі в соцмережі Truth Social. "Walmart і Китай повинні, як кажуть, "з'їсти мита", й не стягувати з дорогоцінних клієнтів нічого", - додав американський президент.

Walmart підніме ціни через мита Трампа

Його коментарі стали відповіддю на заяву Walmart про те, що мережа буде змушена почати підвищувати ціни в кінці цього місяця через високі мита. Генеральний директор Walmart Даг Макміллон заявив, що рітейлер не може покрити всі витрати, пов'язані з підвищенням мит, через низьку маржу роздрібної торгівлі. Попри це, за його словами, компанія прагне забезпечити, щоб пов'язані з тарифами витрати на товари широкого вжитку, які переважно походять з Китаю, не призвели до зростання цін на продукти харчування.

Багато американських компаній або скоротили, або переглянули свої річні очікування на хвилі митної політики США щодо їхніх міжнародних торговельних партнерів, зокрема Китаю. Опитування споживачів, проведене минулого тижня Мічиганським університетом, показало значне зниження споживчих настроїв серед виборців-республіканців, що свідчить про те, що навіть електорат Трампа починає турбуватися через наслідки митної політики президента США.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес