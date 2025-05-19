Німецька компанія Rheinmetall і американська Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot

Німецький оборонний концерн Rheinmetall і американська компанія Lockheed Martin створюють спільне підприємство для виробництва літальних апаратів і ракет, зокрема для системи протиповітряної оборони Patriot, на території Європи, повідомляє видання Hartpunkt.

"Rheinmetall володітиме 60% у спільному підприємстві, процес створення якого має розпочатися найближчим часом. Причиною такого кроку стали обмежені інвестиційні можливості у США, які не дозволяють задовольнити зростаючий попит у Європі", - йдеться в повідомленні.

"Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати літальний апарат із США - це занадто довго", - зазначив гендиректор Rheinmetall Арсін Паппергер.

У новому європейському Центрі компетенції планують одночасне виробництво ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM і PAC-3. Заплановано потужності до 10 тис. літальних апаратів і такої ж кількості ракетних двигунів на рік. Передбачається повна вертикальна інтеграція виробництва, включно з дослідно-конструкторськими роботами. Інтелектуальні права при цьому належатимуть європейській стороні.

Очікується, що виробництво двигунів розпочнеться у 2026 році, а ракет - у 2027-му. 2028-2029 роки стануть періодом активного нарощування потужностей. Загальний обсяг інвестицій у проект може сягнути 5 млрд євро.

Rheinmetall також планує перенести лінії збирання ATACMS зі США та максимально залучити власні компоненти. Щорічно очікується попит на 600-800 ATACMS, 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM і 250-300 PAC-3

"У Lockheed Martin підтверджують плани створення європейського Центру ракетної досконалості. Компанія зазначає, що будь-яка співпраця відбуватиметься у взаємодії з урядами США та Німеччини. Переговори ще тривають, усі деталі залишаються попередніми", зазначено в повідомленні.