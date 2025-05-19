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Китай запроваджує антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню
10:42 19.05.2025 |
У неділю Китай оголосив про введення антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт сополімерів POM, типу інженерного пластику, зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.
Про це повідомляє Reuters.
У Китаї зазначили, що сополімери POM можуть частково замінити такі метали, як мідь і цинк, і мають різні сфери застосування, в тому числі в автозапчастинах, електроніці та медичному обладнанні.
Згідно з недільною заявою, найвищі антидемпінгові мита в розмірі 74,9% були накладені на імпорт зі Сполучених Штатів, в той час як європейські поставки будуть обкладатися митом у розмірі 34,5%.
Китай наклав 35,5% мита на японський імпорт, за винятком Asahi Kasei Corp, яка отримала ставку для конкретної компанії в розмірі 24,5%.
Загальні мита в розмірі 32,6% були встановлені на імпорт з Тайваню, в той час як тайванська компанія Formosa Plastics отримала мито в розмірі 4%, а Polyplastics Taiwan - 3,8%.
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