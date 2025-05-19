Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Тайвані зупинили останній атомний енергоблок

 

У суботу, 17 травня, завершився 40-річний термін експлуатації останнього на Тайвані атомного енергоблока на АЕС Мааншан. У другій половині дня почалося поступове зниження потужності, а ввечері реактор від'єднали від мережі та безпечно зупинили, повідомило Міністерство економіки Тайваню.

Потужність зупиненого енергоблока становила 951 МВт, він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.

Він працював з 18 травня 1985 року.

Відпрацьоване ядерне паливо буде переміщено в басейн витримки, а в майбутньому буде вирішуватися питання сухого зберігання та остаточного захоронення.

Станом на 2025 рік на Тайвані залишався лише один робочий ядерний реактор. Демократична прогресивна партія, яка прийшла до влади в січні 2016 року, проводила політику поетапної відмови від ядерної енергетики. У грудні 2021 року більшість виборців проголосували проти можливості відновлення будівництва двох законсервованих реакторів на АЕС Луньмень.

Проте останнім часом політика влади на Тайвані змінилася, і цього тижня законодавці фактично відкрили шлях для перезапуску зупинених реакторів.

Змінений закон дозволяє атомним електростанціям, які раніше могли працювати лише 40 років, продовжувати або поновлювати ліцензії на термін до 20 років.

За словами Анікета Аутаде, старшого аналітика Rystad Energy, навіть після необхідних перевірок безпеки для перезапуску комерційної експлуатації АЕС Мааншан знадобиться щонайменше від двох до чотирьох років.

У зв'язку з виведенням з експлуатації атомних реакторів та старих вугільних електростанцій компанія Taipower з 2017 року реалізовує плани оновлення своїх газових електростанцій, встановлюючи там установки комбінованого циклу з низьким рівнем викидів.

Taipower також прискорює впровадження відновлюваних джерел енергії, гідроакумулювальних електростанцій, систем зберігання енергії та управління попитом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Тайвань
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес