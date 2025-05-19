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Китайське прислів'я
На Тайвані зупинили останній атомний енергоблок
09:34 19.05.2025 |
У суботу, 17 травня, завершився 40-річний термін експлуатації останнього на Тайвані атомного енергоблока на АЕС Мааншан. У другій половині дня почалося поступове зниження потужності, а ввечері реактор від'єднали від мережі та безпечно зупинили, повідомило Міністерство економіки Тайваню.
Потужність зупиненого енергоблока становила 951 МВт, він забезпечував близько 3% електроенергії Тайваню.
Він працював з 18 травня 1985 року.
Відпрацьоване ядерне паливо буде переміщено в басейн витримки, а в майбутньому буде вирішуватися питання сухого зберігання та остаточного захоронення.
Станом на 2025 рік на Тайвані залишався лише один робочий ядерний реактор. Демократична прогресивна партія, яка прийшла до влади в січні 2016 року, проводила політику поетапної відмови від ядерної енергетики. У грудні 2021 року більшість виборців проголосували проти можливості відновлення будівництва двох законсервованих реакторів на АЕС Луньмень.
Проте останнім часом політика влади на Тайвані змінилася, і цього тижня законодавці фактично відкрили шлях для перезапуску зупинених реакторів.
Змінений закон дозволяє атомним електростанціям, які раніше могли працювати лише 40 років, продовжувати або поновлювати ліцензії на термін до 20 років.
За словами Анікета Аутаде, старшого аналітика Rystad Energy, навіть після необхідних перевірок безпеки для перезапуску комерційної експлуатації АЕС Мааншан знадобиться щонайменше від двох до чотирьох років.
У зв'язку з виведенням з експлуатації атомних реакторів та старих вугільних електростанцій компанія Taipower з 2017 року реалізовує плани оновлення своїх газових електростанцій, встановлюючи там установки комбінованого циклу з низьким рівнем викидів.
Taipower також прискорює впровадження відновлюваних джерел енергії, гідроакумулювальних електростанцій, систем зберігання енергії та управління попитом.
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