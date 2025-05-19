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Вибори в Румунії: після підрахунку всіх голосів перемагає проєвропейський кандидат Нікушор Дан
08:49 19.05.2025 |
У Румунії виборча комісія підрахувала всі голоси, віддані на виборах президента, що пройшли 18 травня, і ці дані свідчать про перемогу центристського, проєвропейського і проукраїнського мера Бухареста Нікушора Дана.
Згідно з наведеними даними, він отримав 53,6% голосів виборців, тоді як ультраправий кандидат Джордже Сіміон - 46,4%.
Як пише Румунська служба Радіо Свобода, явка виборців була історичною: 64,72%, що означає, що проголосували 11 641 866 мільйонів людей, враховуючи, що 17 988 218 румунів зареєстровані у постійних списках.
«Це - ваша перемога. Це - перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку», - сказав Нікушор Дан тисячам прихильників.
Він згадав і про прихильників Джордже Сіміона, наголосивши: «ми повинні будувати Румунію разом», незалежно від політичних вподобань.
Джордже Сіміон визнав свою поразку на виборах. «Хотів би привітати свого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори. Це була воля румунського народу», - сказав голова «Альянсу за об'єднання румунів» (AUR).
Нікушора Дана вже привітав із перемогою дехто зі світових лідерів, зокрема, президент України Володимир Зеленський.
«Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу», - написав Зеленський у соцмережі X.
Ці вибори пройшли після місяців політичної нестабільності, що виникла після анулювання попередніх виборів і заборони на участь для фаворита перегонів.
Президент у Румунії призначає прем'єр-міністра (за погодженням з парламентом), представляє країну на самітах НАТО і ЄС, а також може накладати вето від імені країни в ЄС.
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