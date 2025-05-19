Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вибори в Румунії: після підрахунку всіх голосів перемагає проєвропейський кандидат Нікушор Дан

 

У Румунії виборча комісія підрахувала всі голоси, віддані на виборах президента, що пройшли 18 травня, і ці дані свідчать про перемогу центристського, проєвропейського і проукраїнського мера Бухареста Нікушора Дана.

Згідно з наведеними даними, він отримав 53,6% голосів виборців, тоді як ультраправий кандидат Джордже Сіміон - 46,4%.

Як пише Румунська служба Радіо Свобода, явка виборців була історичною: 64,72%, що означає, що проголосували 11 641 866 мільйонів людей, враховуючи, що 17 988 218 румунів зареєстровані у постійних списках.

«Це - ваша перемога. Це - перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку», - сказав Нікушор Дан тисячам прихильників.

Він згадав і про прихильників Джордже Сіміона, наголосивши: «ми повинні будувати Румунію разом», незалежно від політичних вподобань.

Джордже Сіміон визнав свою поразку на виборах. «Хотів би привітати свого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори. Це була воля румунського народу», - сказав голова «Альянсу за об'єднання румунів» (AUR).

Нікушора Дана вже привітав із перемогою дехто зі світових лідерів, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

«Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу», - написав Зеленський у соцмережі X.

Ці вибори пройшли після місяців політичної нестабільності, що виникла після анулювання попередніх виборів і заборони на участь для фаворита перегонів.

Президент у Румунії призначає прем'єр-міністра (за погодженням з парламентом), представляє країну на самітах НАТО і ЄС, а також може накладати вето від імені країни в ЄС.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес