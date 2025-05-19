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США втратили бездоганний кредитний рейтинг від Moody's, який тримався понад 100 років
07:56 19.05.2025 |
Рейтингове агентство Moody's 16 травня знизило кредитний рейтинг США на один рівень - з "Aaa" до "Aa1" - зі зміною прогнозу з негативного на стабільний. Про це повідомляється в пресрелізі агентства.
Moody's - одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств разом з Fitch і S&P.
Агентство вперше присвоїло Сполученим Штатам бездоганний рейтинг "Ааа" у 1919 році й стало останнім з "великої трійки", хто погіршив його, вказує Reuters.
Основними причинами зниження рейтингу стали значне зростання державного боргу США протягом останнього десятиліття та постійний бюджетний дефіцит. Агентство також вказує на зростання витрат на обслуговування боргу і нездатність урядів США й Конгресу узгодити заходи, щоб змінити цю тенденцію.
За прогнозами Moody's, федеральний дефіцит США зросте до майже 9% ВВП до 2035 року (порівняно з 6,4% у 2024), а борг - до 134% ВВП (порівняно з 98% у 2024). Обслуговування боргу поглинатиме близько 30% доходів до 2035 року (порівняно з 18% у 2024).
Попри зниження рейтингу, агентство відзначає, що США зберігають значні кредитні переваги. Вони мають велику, стійку та динамічну економіку, а долар США і далі відіграє роль світової резервної валюти.
Moody's також вважає ефективною грошово-кредитну політику під керівництвом незалежної Федеральної резервної системи.
Білий дім переклав відповідальність за зниження рейтингу на попередню адміністрацію та звинуватив Moody's в упередженості.
"Адміністрація Трампа та республіканці зосереджені на виправленні безладу, який залишив Байден, шляхом усунення марнотратства, шахрайства та зловживань в уряді, а також на ухваленні єдиного, великого, прекрасного законопроєкту, щоб повернути нашу державу до ладу. Якби Moody's мало хоч якусь довіру, вони б не мовчали, коли протягом минулих чотирьох років розгорталася фіскальна катастрофа", - сказав у п'ятницю речник Білого дому Куш Десаї.
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