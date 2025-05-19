Велика Британія вперше з 2000 року обігнала Китай за обсягом американських облігацій

У березні 2025 року вперше з жовтня 2000 року Велика Британія обігнала Китай за обсягом американських облігацій. Завдяки цьому Велика Британія стала другим за величиною іноземним утримувачем цінних паперів казначейства США після Японії, пише Financial Times з посиланням на дані американського Мінфіну.

Портфель американських облігацій у Великій Британії, за останніми даними, становить $779 мільярдів, у Китаї - $765 мільярдів.

Це свідчить про те, що Китай поступово диверсифікує свої резерви від американських активів. На піку у 2011 році портфель Китаю становив понад $1,3 трильйона.

Причому це дані на кінець березня, вони не відображають змін, які могли статися після ескалації торгової війни з боку Дональда Трампа.

"Китай повільно, але невпинно продає; це - попередження для Сполучених Штатів. Попередження лунає вже роками, воно не виникло зненацька - США слід було діяти щодо цього значно раніше", - сказала Алісія Ґарсія-Еррера, головна економістка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону у французькому інвестбанку Natixis.

"Спираючись на наявні дані, немає сумніву, що Китай прискорив терміни погашення свого американського портфеля", - додав Бред Сетсер, старший науковий співробітник аналітичного центру Council on Foreign Relations та колишній посадовець Міністерства фінансів США.

Зростання обсягу облігацій у Великій Британії відображає не власні резерви країни, а її роль як міжнародного фінансового центру для банків, страховиків, хедж-фондів та управителів активів.