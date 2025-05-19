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Дії Трампа спричинили безпрецедентний відтік кадрів з державного сектору - WP
09:01 19.05.2025 |
Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації The Washington Post.
Тисячі службовців залишають свої посади через пропозиції дострокового виходу на пенсію, добровільного звільнення та страх перед масовими звільненнями.
Ці заходи координуються Департаментом урядової ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск. DOGE активно впроваджує політику скорочення витрат, що передбачає ліквідацію цілих відділів та масові звільнення, особливо серед працівників з великим досвідом.
У січні понад 75 тисяч службовців погодилися на дострокове звільнення з виплатою до вересня. Нова хвиля звільнень, яка триває навесні, може охопити сотні тисяч працівників, особливо старших за віком та з тривалим стажем.
Серед постраждалих установ - національні інститути здоров'я, Федеральне авіаційне управління, Національне управління безпеки дорожнього руху, Міністерство транспорту, Міністерство житлового будівництва та міського розвитку та Міністерство фінансів, де вже звільнено сотні висококваліфікованих фахівців. Відзначаються затримки у виплатах, збої в системах безпеки та зниження ефективності роботи державних органів.
Критики попереджають, що така політика може мати довгострокові негативні наслідки для функціонування уряду та надання базових послуг громадянам.
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