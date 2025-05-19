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Австрія пропонує розширити Європейський економічний простір за межі континенту
08:57 19.05.2025 |
Міністр праці та економіки Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер виступив з пропозицією щодо розширення внутрішнього ринку ЄС на країни за межами Європи.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА, свою ініціативу очільник економічного відомства Австрії обговорив з колегами під час зустрічі міністрів торгівлі країн ЄС у четвер у Брюсселі.
"Нам потрібна нова торгова архітектура в Європі. Ми мусимо диверсифікувати наші торговельні відносини", - заявив Гаттманнсдорфер.
Він пропонує переглянути Європейський економічний простір (ЄЕП) і розробити новий розширений внутрішній ринок - "щоб був ЄЕП, який не закінчується на континентальних кордонах Європи".
За словами міністра економіки Австрії, відповідні домовленості могли б виходити за межі митних питань, наприклад, включати визнання технічних норм і стандартів або кваліфікацій і дипломів.
На його думку, варто розглянути створення "глобального внутрішнього ринку". Як приклади очільник економічного відомства Австрії навів Ізраїль і Канаду, з якими вже є спільні стандарти.
За словами Гаттманнсдорфера, Швеція вже висловила підтримку його ініціативи.
Водночас впливові країни ЄС, такі як Німеччина і Франція, зайняли стриману позицію. Французький міністр з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен закликав спочатку підготувати та укласти нові угоди про вільну торгівлю, а нова міністерка економіки ФРН Катаріна Райхе обережно вказала на те, що майбутнє Німеччини та Європи залежить від вільної, заснованої на правилах світової торгівлі.
Як повідомлялося, після оголошення нової адміністрації США щодо застосування односторонніх тарифів проти європейських товарів президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС відстоювати інтереси європейських виробників та споживачів. Водночас вона наголосила на готовності ЄС до конструктивних переговорів зі Сполученими Штатами та запропонувала американським партнерам розглянути можливість двостороннього звільнення від тарифів на автомобілі та інші промислові товари.
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