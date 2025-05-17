Вартість створення американської системи ПРО «Золотий купол» перевищить $1,5 трлн - начштабу Космічних сил

Запропонована президентом США Дональдом Трампом програма створення системи протиракетної оборони "Золотий купол" обійдеться, найімовірніше, у понад $1,5 трлн, повідомив начальник штабу американських Космічних сил генерал Бредлі Ченс Зальцман.

Виступаючи на конференції з безпеки видання Politico, він дав зрозуміти, що заплановані конгресом США бюджетні витрати на створення системи протиракетної оборони переважно космічного базування в розмірі $542 млрд будуть недостатніми.

"Знадобиться додаткове фінансування", - сказав генерал.

Він зазначив, що програма охоплює створення супутникової архітектури на низькій і середній навколоземній орбіті, призначеної для виявлення, відстеження та ураження гіперзвукових ракет та інших складних загроз з боку таких супротивників, як Китай і Росія.

"Золотий купол" порівнюють зі Стратегічною оборонною ініціативою президента Рональда Рейгана, яка була спрямована на захист Сполучених Штатів від ядерного нападу. Програма протиракетної оборони, яку називали "Зоряними війнами", в кінцевому підсумку провалилася через високі витрати і технологічні обмеження.

За словами Зальцмана, програма створення "Золотого купола" поки що перебуває на стадії розробки. Щойно базовий план буде складено, його передадуть міністру оборони Піту Хегсету для подання на затвердження Білому дому, сказав він.